Отопительный сезон в Ставрополе завершится 12 мая

В Ставрополе отопительный сезон завершат 12 мая: такое решение мэр Иван Ульянченко объяснил в своих социальных сетях устойчивым потеплением, которое, по его словам, наконец пришло в краевую столицу.

В крае решение об отключении тепла принимают не по календарю, а по погоде, когда среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов пять суток подряд.

Городская система уже вошла в техническую фазу: котельные начали готовить к остановке, отключению теплоснабжения и профилактике сетей. Это не моментальное действие: в прошлые годы администрация предупреждала, что отключение проходит поэтапно и занимает несколько дней, а после завершения процедуры вернуть тепло быстро уже нельзя.

Сервис прогнозов для Ставрополя показывает на 12 мая дневную температуру около плюс 18–20 градусов и отсутствие аномальных холодов, что снимает риск резкого охлаждения домов после остановки отопления.

Ранее, в начале апреля, «Коммерсантъ» уже писал со ссылкой на краевой МинЖКХ, что власти не спешат с отключением именно из-за скачков температуры и риска для больниц и школ. Тогда же в регионе действовал общий ориентир: начинать отключение можно только после устойчивого тепла, а не по фиксированной дате.

На Ставрополье отопительный сезон в 2026 году сворачивали поэтапно: часть округов отключила тепло уже с середины апреля, другие назначили даты до конца месяца, а в отдельных детских садах батареи оставляли теплыми дольше обычного. На этом фоне Ставрополь вошел в число территорий, где сезон сдвинулся ближе к маю, а не к апрельским датам. Это совпало и с сезонными работами теплосетей: с 12 мая в городе начали плановые остановки котельных на ремонт и подготовку к следующей зиме.

Станислав Маслаков