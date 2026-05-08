Татарстанцам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 9 мая

В Минтрансе Татарстана рекомендовали жителям и гостям республики по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

С 9 по 11 мая в городах ожидаются высокобалльные пробки, особенно рядом с местами проведения массовых мероприятий ко Дню Победы.

При этом сообщается, что муниципальные парковки в эти дни будут работать бесплатно.

Анна Кайдалова