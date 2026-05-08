ГК «Первый трест» поздравила с Днем Победы 97-летнего ветерана Исака Рубина

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Уфа Исак Аронович Рубин ушел на службу в 14 лет. Он рвался на передовую, и в 1943 году был принят воспитанником музыкального взвода Севастопольского командного училища зенитной артиллерии. Служба в действующей армии длилась для юного музыканта до сентября 1944 года.

За свою жизнь Исак Аронович удостоен множества наград: медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда». Его трудовые успехи отмечены знаками «Ударник 9 пятилетки», «Ударник 11 пятилетки». Отдельного внимания заслуживают знак за сбережение лесных богатств России и звание «Отличник образования Республики Башкортостан».

В преддверии Дня Победы сотрудники АО ГК «Первый Трест» вместе с первым заместителем главы администрации Советского района Маратом Муллаяновым навестили Исака Рубина. Сотрудники «Первого Треста» подарили ветерану современный телевизор и надежный обогреватель, а также передали сладкие подарки и приятные презенты.

«9 мая для всех нас — святой день. Но он по-настоящему ценен не только парадами, а живым человеческим вниманием к тем, кто подарил нам мир. Мы благодарны Исаку Ароновичу за его ратный и трудовой путь и рады, что смогли выполнить его небольшие бытовые просьбы. Пусть новый телевизор радует его добрыми новостями и любимыми передачами, а обогреватель согревает долгими вечерами», — прокомментировали представители ГК «Первый Трест»