Саратов планирует выращивать саженцы самостоятельно

В Саратове приступили к созданию муниципального питомника для выращивания растений. Под проект выбран участок с плодородной почвой, защищенный от ветров. Специалисты МБУ «Садово-парковое» обрабатывают землю и решают вопрос с поливом, сообщил мэр Игорь Молчанов.

Перед учреждением поставлена задача самостоятельно выращивать саженцы деревьев, кустарников и декоративных трав. В первую очередь речь идет о быстрорастущих породах и кустарниках. Господин Молчанов подчеркнул, что собственный питомник повысит качество озеленения и приживаемость растений.

Он поручил профильным структурам взять работы на контроль и регулярно докладывать о ходе их проведения. Также изучается опыт частных питомников. В перспективе МБУ планирует наращивать компетенции и сформировать штат профессиональных дендрологов.

