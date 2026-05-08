На Карибах поймали ИИ-волну

Маленький карибский остров стал бенефициаром бума вокруг искусственного интеллекта. Ангилья — самоуправляемая заморская территория Великобритании — в 2025 году заработала больше $90 млн на домене.ai. Это почти половина бюджета острова.

Название доменной зоны, которая досталась Ангилье еще в 1995 году, привлекает техногигантов Кремниевой долины. По данным местного портала Anguilla_focus, в 2018-м было зарегистрировано около 48 тыс. сайтов в этой зоне, а остров заработал на их продаже $3 млн. Только в январе 2026-го такие сделки принесли Ангилье $25,5 млн. Доменом интересуются крупнейшие компании из сферы искусственного интеллекта, говорит основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Красивая случайность в истории интернета. В 1985 году Карибскому острову Ангилья, где проживало всего 15 тыс. человек, присвоили двухбуквенный интернет-код просто по алфавиту.

Никакого искусственного интеллекта тогда в помине не было. 40 лет домен лежал, потом вышел ChatGPT — и все изменилось буквально за год. Сегодня любая компания, которая занимается разработками, хочет домен .ai: Claude, Perplexity, Маск со своим X — все платят этому маленькому острову. В 2018 году Ангилья зарабатывала на этом меньше $3 млн. В 2025-м — уже $93 млн. Тувалу, например, зарабатывает на своем домене .tv благодаря Twitch и стримингу. В свою очередь, Колумбия наживается на .co.

Для самой Ангильи это блестящий актив. Для государства — владельца .ai — издержки нулевые, они просто продают или отдают в рассрочку свои имена. А частному инвестору с премиальными доменами нужно быть очень осторожным — легкие быстрые деньги уже забрали. Короткие однословные домены вроде cloud, bot, finance уже раскуплены и стоят миллионы долларов. Купить домен сейчас в надежде, что хайп продолжится на каких-то других именах, наверное, реально, но, мне кажется, очень сложно».

Сегодня в мире уже более 1 млн сайтов в зоне.ai. Стандартная регистрация стоит около $140 на два года, премиальные адреса продаются за сотни тысяч и даже миллионы долларов.

Например, домен bot.ai в феврале был продан за $1,2 млн. Цена также зависит от красоты и лаконичности. На сайте-посреднике адрес kommersant_fm.ai можно купить за $35. А kfm.ai обошелся бы редакции в $90 тыс. Ажиотаж вокруг такого актива может продлиться долго, считает президент холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян:

«Я проверил на одном из сайтов в домене .ai — это 50% от госбюджета. Сильно меньше процента от ВВП, но тем не менее складывается большая цифра для такого маленького государства. Для любого государства это огромный риск. Понятное дело, что мода на такие домены приходит и уходит. Это не первая такая волна. Например, у нас были .io, и они до сих пор достаточно популярны среди стартапов. Он тоже, кстати, принадлежит английской колонии в океане. Думаю, популярность .ai сохранится еще надолго и будет только расти. Этот домен может стать для страны неплохим источником дохода.

Будучи частным инвестором, очень важно понимать рынок, на котором ты присутствуешь, знать его динамику, понимать, когда купить, когда продать. В эру .com огромное количество непрофессионалов начало скупать домены, и они до сих пор с ними сидят, а прошло уже больше 20 лет. Voice.ai, Fraze.ai, безусловно, будут всегда в цене. Но мы уже, наверное, на том цикле хайпа, когда стоимость этих доменов достаточно высока и не факт, что она продолжит расти теми же темпами».

Экономика Ангильи, как и у других маленьких островов Карибского бассейна, завязана на туризме. Доходы от продажи доменов идут на снижение госдолга, строительство дорог, развитие энергетики и социальных программ — например, бесплатной медицины для детей и пожилых.

Анна Кулецкая