В Черноземье 13 мая ожидается пасмурная погода и дожди, до +23°C

В среду, 13 мая, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с осадками в виде дождя. В некоторых областях возможна переменная облачность. Температура будет варьироваться от +11°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +16°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +19°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +17°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем — +23°C, вечером будет +20°C, а ночью снова опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +16°C, днем потеплеет до +23°C, вечером будет +21°C, а ночью — +15°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова