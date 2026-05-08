В Бугульминском районе открыли элеваторный комплекс

В селе Ефановка Бугульминского района Татарстана открыли новый элеваторный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Мощность элеватора составляет 100 тыс. тонн единовременного хранения зерна. После выхода на полную загрузку комплекс планирует экспортировать более 150 тыс. тонн зерновых и масличных культур ежегодно. Также объект сможет отгружать до 65 вагонов в сутки.

Господин Минниханов отметил, что за последние годы инвестор вложил свыше 38 млрд руб. в развитие агропромышленного комплекса 10 районов Татарстана, создав современные молочные комплексы, семенной завод и логистическую инфраструктуру.

