Погоню со стрельбой спровоцировал 18-летний лихач в Великом Новгороде

В Великом Новгороде сотрудники Госавтоинспекции открыли стрельбу по колесам автомобиля нарушителя правил дорожного движения, который попытался скрыться после требования полицейских предъявить документы и выйти из салона. За рулем оказался 18-летний молодой человек без водительских прав, а в салоне находились двое несовершеннолетних — их передали законным представителям, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Новгородскому полицейскому пришлось применить оружие для задержания нарушителя

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции несколько раз предупреждали нарушителя о намерении применить огнестрельное оружие, но на сигналы он не реагировал.

«В отношении молодого человека составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку»,— добавила Ирина Волк.

Матвей Николаев