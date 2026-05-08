Нижегородский ресейл: между спросом и спадом

Потребители больше не относятся к секонд-хендам и винтажной одежде с пренебрежением: по экспертным оценкам, 65% молодых потребителей в возрасте до 30 лет покупают одежду через каналы вторичных продаж. Разумное потребление вошло в моду, а кроме сетевых секонд-хендов в городах-миллионниках стали популярны частные проекты с селективным отбором винтажной одежды. Однако при сохраняющемся спросе участники вторичного рынка одежды в Нижнем Новгороде говорят о снижении покупательной способности и необходимости быстро подстраиваться под меняющиеся условия ведения бизнеса. «Ъ-Приволжье» поговорил с представителями сегмента и выяснил, как сегодня живет и меняется ресейл-рынок в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква"

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква"

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ

Экономический спад в стране сказывается на росте популярности вторичного рынка одежды. По данным компании «Ритейл Тех Нет», ссылающейся на исследование Fashion Buzz, в условиях экономической неопределенности потребитель становится осторожнее и ищет более выгодные предложения: свыше 72% потребителей используют программы кэшбэка, 49% приобретают товары в рассрочку, 62% ищут вдохновение перед покупкой, а 65% молодых потребителей в возрасте до 30 лет покупают через каналы вторичных продаж. Параллельно эксперты фиксируют в России тренд на разумное потребление и распространение философии бережливого шика — frugal chic, основанной на отказе от перепотребления, финансовой грамотности и бережном отношении к уже купленным вещам.

Растущий спрос на вторичном рынке одежды автор Telegram-канала «На картонке», посвященного блошиным рынкам и секонд-хендам, Мария Гончарова объясняет прежде всего привлекательной стоимостью редких вещей:

«Чаще всего в секондах можно найти что-то на порядок дешевле, чем в обычных магазинах; необычный ассортимент и бренды, которых не найти в России — многие относятся к походу в секонд-хенд как к приключению в поисках сокровищ, потому что никогда не знаешь, что найдешь на этот раз.

С уходом из России известных брендов масс-маркета, типа Zara или Uniqlo, даже их вещи становятся ценной находкой. Также многие понимают, что не хотят быть причастными к быстрой моде и перепотреблению, поэтому покупают одежду, которой можно дать вторую жизнь. В винтажных магазинах тоже можно встретить что-то классное, но там уже с ценами не церемонятся».

Винтажной считается одежда, имеющая определенную историческую ценность и характерные признаки своей модной эпохи. В нижегородском магазине «Винтажчная» рассказывают, что еще несколько лет назад винтаж в России был «нишевой историей про энтузиастов», а сегодня это уже более понятный и устойчивый сегмент со своей аудиторией и спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Следующая фотография 1 / 6 Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин про одежду со смыслом "Винтажчная" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова

На количестве ресейл-магазинов одежды растущий к ним интерес пока не отражается. По данным проекта «Контур.Фокус», за четыре года количество секонд-хендов в России снизилось на 4,5% — с 6,6 тыс. в октябре 2021 года до 6,3 тыс. в октябре 2025 года. Рост наблюдается только в Москве — на 7,4% за тот же период. «С учетом осторожного отношения населения к расходам и роста цен на новую одежду покупатели часто выбирают секонд-хенд. Рынку есть, что предложить: бизнес зрелый, а конкуренция остается высокой»,— отмечает аналитик проекта Вероника Скороходова.

В Нижнем Новгороде, по данным сервиса «2ГИС», работают 32 секонд-хенда — это на 11,1% меньше, чем три года назад. Около трети из них — различные частные проекты по продаже вторичной одежды, куда можно отнести ресейл, секонд-хенд, винтаж, и комиссионные проекты. По данным «Контур.Фокуса», с 1 марта 2022-го по 1 марта 2026 года количество организаций по ОКВЭД 47.79.3 «Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами» в Нижегородской области сократилось на 17,5% — с 40 до 33.

Мария Гончарова считает, что за последние пять лет ситуация на нижегородском ресейл-рынке значительно не изменилась: «Есть сильные игроки — сетевые секонды. Не так давно в Нижний пришла сеть "Модный город", у которой уже три магазина, а маленькие магазинчики периодически открываются и закрываются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Следующая фотография 1 / 6 Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Комиссионный магазин-мультипространство "Сундук" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова

Из офлайна в онлайн

Участники вторичного рынка одежды Нижнего Новгорода отмечают, что 2025 год, и особенно его второе полугодие, заметно сказался на экономике их бизнеса. Большинство из опрошенных говорят о спаде продаж в офлайн-магазинах. «Снижение покупательной способности отражается на количестве покупок, сумме среднего чека и других факторах. Например, еще год назад покупатели совершали больше спонтанных покупок, а сейчас в основном приходят за чем-то конкретным. К тому же, многие из тех, кто раньше сдавал в наш магазин свои брендовые вещи на реализацию, перестали это делать. Им стало жалко и невыгодно их продавать — сейчас такие вещи уже сложно себе позволить»,— комментирует основательница магазина «Сундук» Любовь Романова.

«Сундук» Позиционирование: комиссионный магазин-мультипространство; Дата основания: 2020 год; Специализация: женская и мужская одежда и обувь, можно встретить винтажные брендовые и дизайнерские вещи, локальные и зарубежные. Адрес: Нижний Новгород, Грузинская ул., 41А

По словам Любови Романовой, до недавнего времени сентябрь, октябрь, декабрь, март, май и июль были лучшими месяцами по продажам, но с ноября 2025 года «Сундук» работал фактически в минус. «Сейчас мы решили сделать акцент на онлайн-продажах и, если ситуация не изменится, будем закрывать проект. Аренда, зарплата и расходники "съедают" всю выручку, и я как основатель и владелец магазина часто работаю без зарплаты, как и многие другие предприниматели, которые горят своим делом»,— рассказывает основательница «Сундука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Следующая фотография 1 / 4 Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин секонд-хенд и селективного винтажа "Клюква" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова

Падение офлайн-продаж отмечает и владелица магазина секонд-хенд и селективного винтажа «Клюква» Александра Володина: «По первой профессии я художник, и магазин открыла больше для души, чем для заработка. Признаюсь, по экономической части магазину приходится помогать. Сейчас нет смысла надеяться на офлайн-продажи, а продавать в интернете у меня пока не хватает ресурсов. Мне нравится, что разные люди приходят в магазин и проникаются его атмосферой, но расстройства на почве финансов все равно случаются. Это дело нужно просто любить, а к неудачам относиться с юмором».

«Клюква» Позиционирование: магазин секонд-хенд и селективного винтажа; Дата основания: сентябрь 2025 года; Специализация: винтажная одежда времен СССР и не только, основатель отбирает вещи с интересным кроем, яркими цветами и различными принтами; бывают привозы из других стран, например из Японии. Адрес: Нижний Новгород, Ильинская ул., 79

Магазин «Винтажчная» активно развивается через соцсети. «С момента открытия магазина в ноябре 2023 года спрос вырос и в офлайне, и в онлайне. Рост во многом связан с развитием контента: чем лучше мы объясняем продукт, тем выше интерес и конверсия в покупку. При этом рост не линейный и не пропорционален аудитории — увеличение подписчиков не означает такого же роста выручки. Но динамика положительная, и есть куда расти»,— рассказывают в «Винтажчной».

«Винтажчная» Позиционирование: магазин про одежду со смыслом; Дата основания: ноябрь 2023 года; Специализация: мужская мода, особое внимание уделяется вещам в стиле heritage — американской рабочей и утилитарной, а также британской более формальной одежды, выбранной за их конструкцию, назначение и ценность; все товары магазин закупает у зарубежных поставщиков. Адрес: Нижний Новгород, Алексеевская ул., 37

Соцсети для винтажного проекта сегодня — это база, без которой практически невозможно объяснить ценность продукта, уверены в «Винтажчной». Суммарно на каналы магазина подписано около 490 тыс. человек, этой цифры команда достигла за два года. «В первый год мы искали свой формат, делали контент по тем же лекалам, что и большинство винтажных магазинов, что практически не давало результата. Потом стало ясно, что у винтажной одежды есть гораздо больший потенциал. Мы хотели говорить о винтаже интересно и понятно для широкой аудитории. Так мы пришли к формату ликбезов о мужской моде и истории винтажной одежды от лица Барона — нашего медийного лица проекта. Это сработало, и количество подписчиков стало расти довольно быстро»,— отмечают в магазине.

Соцсети стали основным каналом продаж и для Марии Гончаровой: «Мой первый магазин был создан в соцсети "ВКонтакте" еще в 2009 году. Тогда это было новаторски: я продавала винтажные аксессуары и одежду, которую искала на развалах и в секонд-хендах. Многим нравился мой стиль, да и цены были разумными, так что дело было успешным. Появилась своя аудитория, и до сих пор некоторые помнят меня еще со времен "Картонки" в ВК».

В конце 2019-го года Мария Гончарова запустила канал «На картонке», и там уже был несколько другой формат: продажи только по воскресеньям, в основном посуда, украшения, книги, аксессуары. «Все, что я продаю, я нахожу на блошиных рынках и в антикварных магазинах по всему миру, и отбираю лично по своему вкусу. В каждой поездке я закладываю время на поиск сокровищ для своего маленького "магазина на диване", потому что важно пополнять ассортимент нетипичными вещицами. За шесть с половиной лет я не пропустила ни одного воскресенья»,— рассказала госпожа Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Следующая фотография 1 / 5 Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова Магазин селективной винтажной одежды высокого качества "НечегоНадеть" Фото: Коммерсантъ / Анастасия Титова

Сезонные покупки

В офлайн-сегменте меняется и целевая аудитория ресейл-магазинов, и ее запросы. «До недавнего времени нашим покупателем был человек средних лет, скажем, 25 — 45-ти, который может позволить себе покупки разной стоимости. Сейчас среди покупателей есть и интересующиеся модой подростки, которые разбираются в брендах, и более зрелые люди — от 50 лет и старше. Еще полтора года назад и ранее у нас покупали в основном что-то необычное, нарядное, вечернее, большим спросом пользовались украшения. А теперь все чаще покупатели выбирают базовые вещи первой необходимости: пуховики, удобную обувь, универсальные сумки. Все меньше покупают импульсивно»,— рассказала Любовь Романова.

Оживление спроса магазины ощущают в туристический сезон, говорит основатель магазина «НечегоНадеть» Екатерина Авдеева: «Винтажные магазины — это точки притяжения для гостей города. В туристический сезон продажи заметно растут».

«НечегоНадеть» Позиционирование: магазин селективной винтажной одежды высокого качества; Дата основания: 2019 год; Специализация: винтажная одежда из натуральных материалов; бывают привозы из путешествий владельца в другие страны. Адрес: Нижний Новгород, Октябрьская ул., 27

«На улице Ильинской, где мы находимся, хорошая проходимость, поэтому с наступлением тепла или в праздники, когда в город съезжаются туристы, а местные жители выходят гулять, у нас много посетителей, — подтверждает Александра Володина. — А зимой, бывает, местные заходят просто поболтать». «Летом и весной в туристический сезон физический магазин дает хороший результат, а осенью и зимой хорошо идут продажи онлайн за счет верхней одежды, шерстяных и более сложных вещей»,— рассказывает представитель «Винтажчной».

Бизнес для души

Среди трудностей, кроме снижения покупательной способности и сезонности, участники ресейл-рынка одежды называли поиск товара в сложных логистических условиях и необходимость быстро перестраиваться под меняющийся регуляторный контекст. Основательница «НечегоНадеть» Екатерина Авдеева отметила частые нововведения в правилах для предпринимателей на фоне общего состояния тревоги, а также блокировку мессенджера Telegram, ограничившую онлайн-продажи и возможности продвижения — теперь нужно переходить на другие площадки и развивать их. Основательница «Сундука» Любовь Романова указала на возросшие затраты на аренду помещения, коммунальные платежи и расходные материалы.

Владелица «Клюквы» Александра Володина выделила двукратное повышение цен при оптовых закупках секонд-хенд одежды: «В итоге конечная цена за товар в секонде получается выше, чем цена новой вещи на маркетплейсе. Поэтому я не использую этот канал — среди таких вещей много ненужного никому барахла, и получается просто невыгодно». «Хорошего винтажа становится меньше, это ограниченный ресурс, — комментируют ситуацию в своем сегменте в "Винтажчной". — Найти вещи с нужным качеством, состоянием и по адекватной цене с учетом логистики непросто. Поэтому основная задача — выстроить стабильные каналы поставок, и это самый сложный элемент в бизнесе».

В основном предприниматели говорят, что занимаются ресейлом одежды скорее для души и не расценивают магазины как основной источник дохода.

«Много денег на таком бизнесе не заработаешь. Это больше про эмоциональное и культурное явление», — говорит Екатерина Авдеева. «Я занимаюсь магазином для души. У меня есть продавцы, которым нужно платить зарплату, и зарплату хорошую, потому что все дорожает. Но если бы я работала одна, то могла бы жить на прибыль от магазина: аренда окупается и еще остается»,— поделилась Александра Володина.

Любовь Романова отмечает, что еще два-три года назад этот бизнес можно было считать прибыльным, а сегодня — уже труднее: «С конца 2025 года продажи упали, и несколько месяцев мы работали фактически в минус. Весной этого года началось оживление, и очень хотелось бы, чтобы эта положительная тенденция сохранилась». «Это не классический устойчивый бизнес с предсказуемой доходностью, — добавляют в "Винтажчной". — В нашем случае это все еще небольшой проект, где значение имеет ручная работа, отбор и сказывается нестабильность поставок. Внутри проекта есть отдельные направления, которые показывают доходность на уровне 20% и выше, но в целом это пока скорее микробизнес, чем масштабируемая модель».

Анастасия Титова