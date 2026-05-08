Заявки на Премию Нижнего Новгорода начнут принимать 10 мая

С 10 по 31 мая пройдет прием заявок на ежегодную Премию Нижнего Новгорода, сообщили в городской администрации. Мэр Юрий Шалабаев вручит ее накануне Дня города, который празднуют в третью субботу августа.

Максимально допустимый коллектив авторов по-прежнему составляет 10 человек, сумма одной премии – 1 млн руб. Соискателями могут быть только физические лица.

В 2026 году премию вручат в 16 номинациях: наука и высшая школа; предпринимательство и промышленность; просветительство в области культуры; социальные проекты: волонтерство и благотворительность; туризм; экология и защита окружающей среды; образование; спорт и здоровый образ жизни; родительское просвещение; медицина; событие в области культуры и искусства; инновации и цифровые технологии; СМИ и социальные медиа; авторское произведение в области искусства; краеведение; архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств.

Подробнее о подаче заявок можно узнать на сайте мэрии или по телефону 8 (831) 435-69-54.

В 2025 году на соискание Премии Нижнего Новгорода поступило 127 заявок. Юрий Шалабаев вручил их авторам 20 проектов, чей вклад в развитие города и его популяризацию был особенно значимым.

