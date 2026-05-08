В Самарской области ожидаются заморозки до -3°C

Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за похолодания. Ночью и утром 10 и 11 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Кроме того, штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Ульяновской области. Похолодание в регионе также ожидается 10 и 11 мая.

Заморозки будут связаны с поступлением в регионы холодного воздуха северных широт. В конце недели формировать погоду в Самарской и Ульяновской области будет антициклон, смещающийся со Скандинавского полуострова на Поволжье.

Георгий Портнов