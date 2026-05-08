В Бугульминском районе Татарстана посеяли более 5,7 тыс. га яровых зерновых, 4,8 тыс. га подсолнечника и свыше 3,5 тыс. га масличного льна. Яровой сев выполнен на 33%, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульминском районе засеяли 33% площадей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Бугульминском районе засеяли 33% площадей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в районе посеяно более 7,1 тыс. га озимых культур.

В животноводстве Бугульминского района насчитывается почти 11 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 4,6 тыс. коров. Суточный надой молока составляет 134 тонны — это на 2% больше, чем годом ранее. Производство яиц сохраняется на уровне прошлого года и превышает 25,6 млн штук.

Анна Кайдалова