В районе Карелии объявлен карантин из-за опасного вируса

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия установило ограничительные мероприятия по трихинеллезу на территории 45-го квартала Верхне-Олонецкого участкового лесничества Олонецкого национального муниципального района. Территория в радиусе пяти километров от границы очага признана неблагополучным пунктом. Введен запрет на охоту на восприимчивых животных, за исключением регулирования численности.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно распоряжению, на карантинной территории запрещается охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам. Одновременно охотникам, уже получившим разрешения, предписано проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу туш добытых животных на трихинеллез.

Ветеринарная служба также предупреждает о недопустимости скармливания восприимчивым животным мясной продукции, а также отходов переработки животного сырья. Запрещено использование трупов и туш животных в качестве приманок. План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения возбудителя утвержден в установленном порядке. Контроль за соблюдением карантинных мер возложен на региональное министерство сельского и рыбного хозяйства.

Кирилл Конторщиков