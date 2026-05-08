Андрей Васин стал мэром Мелеуза

7 мая депутаты горсовета Мелеуза выбрали главой администрации Андрея Васина, сообщает «Башинформ». Всего было представлено три кандидатуры.

По словам главы администрации Мелеузовского района Забира Габдуллина, Андрей Васин с сентября 2025 года возглавлял администрацию Зирганского сельсовета.

Андрей Васин родился в 1982 году в Ишимбае. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии по специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность начал в 2000 году помощником бурильщика, затем работал мастером по подземному ремонту скважин, начальником центральной инженерно-технологической службы в Самарской области, начальником управления городского хозяйства администрации Салавата, заместителем главы администрации по развитию городского хозяйства мэрии Ишимбая. В сентябре 2025 года его избрали депутатом, а затем назначили главой Зирганского сельского поселения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года бывший мэр Мелеуза Олег Воробьев и его экс-заместитель Альберт Таймасов были задержаны по обвинению в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Мэра, вступившего в должность в мае того же года, отправили под домашний арест, а его заместителя арестовали.

Майя Иванова