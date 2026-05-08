В Самаре у частников изъяли незаконно захваченные земли в Студеном овраге

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила в силе решения первой инстанции по четырем искам прокурора об истребовании из незаконного владения физлиц земельных участков в Студеном овраге. Речь идет о территории в районе НФС-2. Иски подавались в интересах РФ в лице Рослесхоза и неопределенного круга лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора, установив, что участки полностью находятся в границах квартала 2 Пригородного лесничества Самарского лесхоза (по материалам лесоустройства 1995 года). Также выяснилось, что территории относятся к землям лесного фонда в федеральной собственности.

Формирование и передача участков в частные руки происходили без согласования с Рослесхозом, с нарушением лесного и земельного законодательства. Суд пришел к выводу о том, что использование их под индивидуальное жилищное строительство недопустимо: территория расположена в зоне рекреационных центров (Р1), покрыта многолетними лесными насаждениями, не освоена и не используется по назначению более десяти лет.

В итоге сделки по отчуждению земель были признаны ничтожными, так как участки выбыли из владения собственника (РФ) помимо его воли. Доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности отклонены: о нарушении закона прокуратура узнала только по результатам проверки 2023 года, а Рослесхоз до участия в деле не мог знать о нарушении своих прав.

Кроме того, аргументы о добросовестности владения и применении «лесной амнистии» также не были приняты — она защищает только добросовестных приобретателей, получивших участки на законных основаниях. В данном случае земли не переводились из лесного фонда в иную категорию, решение о включении их в границы города признано недействующим, а поведение ответчиков суд счел недобросовестным с учетом очевидного наличия лесных насаждений.

Областной суд признал решения районного суда законными и оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

