В Уфе появился мурал, посвященный летчице из Башкирии

Накануне Дня Победы на фасаде дома на проспекте Октября, 13 в Уфе появился тематический мурал, посвященный Герою Советского Союза, летчице из Башкирии Магубе Сыртлановой. Она была заместителем командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков.

Магуба Сыртланова совершила 782 боевых вылета на бомбардировщике У-2.

Летчица награждена орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени и Красной Звезды. В 1946 году ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Авторы изображения — уфимцы Артур Лукьянов и Артур Музипов.

