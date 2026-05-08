«Поезд Победы» побывал на станции Оренбург

В пятницу, 8 мая в Оренбурге ретропоезд вместе с ветеранами, тружениками тыла, железнодорожниками и жителями города встретили вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин и вице-губернатор по социальной политике Лариса Боярская.

На перроне была подготовлена тематическая концертная программа с песнями военных лет и хореографическими композициями. Большое внимание детей и взрослых привлекла выставка образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Для ветеранов развернули полевую кухню.

Как отметил в своем приветственном слове Дмитрий Кулагин, сегодня особенно важно отстоять историческую правду. «Наша страна, поколение победителей заплатили высокую цену за свободу и независимость не только нашей Родины, но и всей Европы. Советский солдат спас мир от нацизма, и этот бессмертный подвиг не должен быть забыт!»,— подчеркнул Дмитрий Кулагин.

От имени главы региона Евгения Солнцева вице-губернатор выразил почтение ветеранам, назвав их не главными гостями, а настоящими хозяевами торжества. Дмитрий Кулагин поблагодарил коллектив Южно-Уральской железной дороги за трепетное и душевное отношение к ветеранам-железнодорожникам, за уважение к истории страны и своей отрасли.

Евгений Чернов