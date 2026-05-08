Опубликована программа празднования Дня Победы в Ульяновске

В Ульяновске опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Основные события пройдут на площади 30-летия Победы, улице Гончарова и улице Минаева.

Праздничная программа на площади 30-летия Победы начнется в 10:00 с митинга-реквиема у Вечного огня. В 11:00 здесь состоится торжественный парад. Через час стартует концертная программа. Перед зрителями выступит ансамбль «Волга», после чего пройдет инклюзивный творческий проект.

Во второй половине дня на площади запланированы Бал Победы и концерты творческих коллективов. Вечером зрителям покажут музыкальный спектакль «Клавдия». Также на сцену выйдет победитель шоу «Голос» Давид Саникидзе. Завершит праздничный день концерт группы «Казаки делают хиты», который начнется в 21:00.

На улице Гончарова с 10:00 до 22:00 будет работать гастрономический фестиваль «Этно-парк дружбы». Для гостей подготовят кухни народов России, флешмобы, танцы под патефон, выставки, кинопоказы и детские площадки. Там же пройдет фестиваль изобразительного искусства с гигантскими раскрасками цветов (Гончарова, 3).

На улице Минаева с 10:00 до 17:00 организуют выставку военной техники, театральные постановки, «Стену памяти», а также фестиваль школьных музеев и исторических клубов.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в Ульяновске пройдет только в онлайн-формате.