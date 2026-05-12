Нытвенский маслозавод оспаривает продажу доли свердловского агропредприятия в кассации

ООО «Маслозавод Нытвенский» подало кассационную жалобу в рамках спора с министерством по управлению госимуществом Свердловской области и АО «СмартПроект». Ранее прикамский производитель молока требовал признать недействительным аукцион по продаже 25% долей (69,4 тыс. акций) ООО «Ирбитский молочный завод», а также обязать министерство вернуть победителю выплаченные 683,8 млн руб. Первая и апелляционная инстанции отказали в удовлетворении требований прикамского предприятия. Кассационная жалоба пермского предприятия принята к производству, предварительное заседание по делу состоится 2 июня.

В 2025 году ООО «Маслозавод Нытвенский» планировало принять участие в торгах, однако пермскую компанию до аукциона не допустили. Торги проводило министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Победителем стало столичное АО «Смартпроект», которое выкупило ценные бумаги предприятия за 683,8 млн руб. В 2023 году компания уже выкупала на торгах 49% акций завода в Ирбите. Позже нытвенское предприятие обратилось в ФАС, которая признала незаконными действия минимущества Свердловской области. Прикамское общество добилось признания незаконными действий министерства, которое не допустило ООО к торгам из-за отсутствия данных о задатке.

ООО «Маслозавод Нытвенский» зарегистрировано в 2005 году. Завод занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. Учредителем выступает предприниматель Сергей Поздеев, который развивает еще один местный молокозавод — ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».