Челябинский транспорт будет развозить горожан после салюта 9 мая

В Челябинске автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 1 часа ночи 10 мая, чтобы развезти жителей после праздничного фейерверка в День Победы. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Движение в центре города будет перекрыто для проведения салюта с 20 часов до 23 часов 9 мая. После этого транспорт будет ждать пассажиров на 14 остановках. Среди них: «Рынок Перекресток», «Площадь Революции», «Труда», «Свердловский проспект», «Торговый центр», «Цирк», «Дворец спорта „Юность“», «Алое поле», «Театр кукол», «Краеведческий музей», «Площадь искусств», «Теплотехнический институт», «Пушкина» и «ТРК „Куба“».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в День Победы центр города будет весь день перекрыт для проведения праздничных мероприятий.

Виталина Ярховска