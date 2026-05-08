В Ульяновске коллеги встали на защиту уволенного главврача

В минувший четверг Общественный совет Ульяновской Центральной клинической медико-санитарной части (ЦК МСЧ) распространил открытое обращение к губернатору региона Алексею Русских и председателю регионального правительства Геннадию Спирчагову. В обращении члены Общественного совета просят главу региона и председателя правительства рассмотреть обоснованность и объективность принятого решения об увольнении главврача больничного комплекса Юрия Келина и вернуть его к исполнению прежних должностных обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы в VK Юрия Келина Фото: со страницы в VK Юрия Келина

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Юрий Келин был уволен 28 апреля по решению регионального минздрава. Ведомство никаких официальных сообщений по этому поводу не размещало. В пресс-службе минздрава «Ъ-Волга» сообщили, что решение об освобождении от должности Юрия Келина принято «в связи с многочисленными финансовыми нарушениями», выявленными в ходе проверки ЦК МСЧ органами надзора. Какие конкретно были выявлены нарушения в ведомстве пояснять не стали.

Зампред профильного комитета Госдумы Алексей Куринный сказал «Ъ-Волга», что с к Юрию Келину «претензий было гораздо меньше, чем другим главврачам, которых никто не трогает». Депутат регионального заксобрания Марина Беспалова заявила, что когда «скамейка запасных» пуста, «терять еще одного сильного специалиста и руководителя — это неправильно».

Члены совета отмечают, что за время, когда клиникой руководил Юрий Келин, деятельность ЦК МСЧ существенно улучшилась, зарплата врачебного персонала выросла до 97,4 тыс. руб., медсестер — до 50,8 тыс. руб., укомплектованность врачебным персоналом выросла с 58,4% до 74,4%, отсутствует кредиторская задолженность. Стали использоваться инновации в диагностике и лечении и т.д. Отмечается, что решение об увольнении вызвало «нескрываемое возмущение всего коллектива учреждения» и «не способствует дальнейшей стабильной работе ведущей медицинской организации города и области». Среди подписавших обращение — доктора медицинских наук, преподаватели УлГУ, руководители ветеранских организаций сферы здравоохранения.

Юрий Келин участвовал в контртеррористических операциях, ветеран боевых действий. Имеет награды МВД и МЧС. 15 лет работал терапевтом поликлиники № 2 и женской консультации ЦК МСЧ, а с 2020 года возглавил ее. В сентябре 2023 года избран депутатом заксобрания области, но в конце марта 2024 года получил предложение губернатора возглавить региональный минздрав, в июне 2024 года, не получив федерального согласования, вернулся на пост главврача ЦК МСЧ.

В региональном минздраве «Ъ-Волга» сказали, что в курсе обращения, но заметили, что вопрос о возвращении Юрия Келина на должность главврача ЦК МСЧ «не рассматривается», «при наличии вакансий они будут предложены Келину».

Председатель облправительства Геннадий Спирчагов также знаком с обращением. По его словам, он намерен выяснить детали, однако «не уверен, что можно будет все вернуть назад».

Вице-губернатор Александр Коробко сказал «Ъ-Волга», что «демократия — приоритет», и обращение — это повод еще раз посмотреть и все проверить», и «если это ошибка — исправить».

Собеседники «Ъ-Волга» в сфере здравоохранения полагают, что место освобождалось под конкретного человека. В декабре 2024 года на одном из интернет-порталов Ульяновска со ссылкой на источники сообщалось о возможном увольнении пятерых главврачей. Все они на сегодня уволены. Юрий Келин был в середине списка, оказался последним.

Сергей Титов, Ульяновск