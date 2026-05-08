Аскар Абдразаков, «Пилот», «Лебединое озеро» и «Отец»

В ближайшую неделю в Уфе состоятся концерты «Поклонимся великим тем годам...», посвященный Дню Победы, выступят Thomas Mraz, группы OTTА и «Пилот». В театрах покажут «Лебединое озеро», «Кармен», «Званый вечер с итальянцами». В кинотеатрах ожидаются пять кинопремьер. Среди них — драма «Отец» и фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперный певец Аскар Абдразаков

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Оперный певец Аскар Абдразаков

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Концерты

Концерт «Поклонимся великим тем годам...», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится завтра, 9 мая, в Башкирском государственном театре оперы и балета. В исполнении солистов оперной труппы — Аскара Абдразакова, Ларисы Ахметовой, Эльвиры Фатыховой, Владимира Копытова, Алима Каюмова, Резиды Аминовой, Эльвиры Алькиной, Иделя Аралбаева, Яна Лейше, Рима Рахимова, Эльвины Ахметхановой, Айтугана Вальмухаметова, Азамата Даутова, Регины Звегинцевой, Екатерины Куликовой, Полины Хафизовой — прозвучат песни, которые звучали на фронте, в тылу, в блиндажах и окопах, в боях и на парадах. Среди них — «Смуглянка», «День Победы», «Темная ночь», «Катюша», «Огонек». Музыкальное сопровождение вокалистам окажет симфонический оркестр театра под управлением дирижера Сергея Сидорова.

13 мая во Дворце молодежи выступит группа OTTА с программой MediaStorm. В творчестве коллектива сочетается энергия рока, нежность симфонического звучания, легкость поп-музыки и глубина фолка. Все это создает неповторимое звучание, которое притягивает слушателя и заставляет его двигаться в такт.

Музыкант Thomas Mraz навестит родную Уфу 13 мая. В «Огни Уфы» музыкант приедет в честь десятилетия альбома «May 13». Треки Rolling Stoner, Gloucoma, Houston и не только — бесспорные хиты с этого лонгплея. На концертах будут исполнены старые треки, а также новый материал, который выйдет во время ожидания тура.

Группа «Пилот» даст концерт 15 мая в «Dom Печати» в честь 15-летия альбома «Осень». На концерте будет сыграна вся пластинка-юбиляр, а также раритетные музыкальные произведения, среди которых, песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спектакли

12 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут «Кармен». Сюжет оперы Ж. Бизе взят из одноименного романа П. Мериме. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. Это последняя опера композитора, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.

В тот же вечер в Русском драматическом театре можно будет посмотреть спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова. История повествует о глубоком душевном кризисе 35-летнего помещика Николая Иванова. Он переживает апатию, разочарование в жизни и «надлом», переходя от деятельной молодости к унынию, долгам и охлаждению к смертельно больной жене. В ролях: Иван Овчинников, Николай Рихтер, Ирина Бусыгина, Рустем Гайсин, Григорий Николаев и другие.

14 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится необычная оперетта — два спектакля в одной постановке: «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В центре сюжета первого — история молодого композитора, который, убегая от разъяренного мужа любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Залезая в открытое окно, он попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа. После появления молодого композитора Сюзон запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, но в суматохе ключ падает из окна на тротуар.

«Званый вечер с итальянцами». Месье Шуфлери решил созвать гостей на богатое угощение модных артистов. Дочь хозяина Эрнестина влюблена в бедного музыканта Бонифаса, но отец против их отношений. Однако именно Бонифас приходит к нему на помощь в момент катастрофы: певцы по какой-то причине не прибыли. Правда, за свои услуги Бонифас требует руки Эрнестины.

15 мая в оперном театре — «Лебединое озеро». До сих пор история о заколдованной принцессе Одетте, принце Зигфриде и злом гении Ротбарте остается одним из главных символов русского балета. Музыка — Петра Чайковского, режиссер — Юрий Григорович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Владислав Тирон

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Владислав Тирон

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут пять кинопремьер.

Драма «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться. В ролях: Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова и другие.

Фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Семья из города переезжает в деревню. Свежий воздух, огород и никаких гаджетов. Пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно все: полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. В ролях: Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой, Дженнифер Сондерс и другие.

Ужасы «Хокум». Писатель романов ужасов Ом Бауман приезжает в ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. С приближением ночи он сталкивается с необъяснимыми явлениями и тайнами прошлого, которые постепенно раскрывают зловещую природу этого уединённого уголка. В ролях: Остин Амелио, Адам Скотт, Мэллори Адамс, Дэвид Уилмот, Майкл Патрик и другие.

Триллер «Шурале». Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже брата Тимура. В поисках брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса. В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Рузиль Минекаев и другие.

Мультфильм «Несси. Чудище из Лохх-Несс». Несси — неунывающий юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами. Несмотря на то, что он единственный, кто не умеет плавать, только Несси хватает смелости отправиться в путешествие на другой конец света в момент, когда над островом нависает опасность.