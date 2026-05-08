В Прикамье введут новые ограничения для никотинсодержащей продукции

В краевой парламент внесен законопроект об уточнении видов никотинсодержащей продукции, продажа которой запрещена в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Действующую норму предлагается дополнить запретом на хранение и распространение никотинсодержащей продукции. В действующей редакции закона запрет касается только розничной продажи никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Штрафы за нарушение запрета составляют от 15 до 100 тыс. руб.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента в мае. В случае его принятия предложенные изменения вступят в силу осенью 2026 года.