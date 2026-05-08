«Россети Тюмень» направят 330 млн рублей на защиту электросетевого комплекса от природных пожаров

В связи с теплой, ветреной погодой, установившейся в регионах Западной Сибири, возрастает риск природных пожаров. Системообразующая электросетевая компания проводит комплекс мероприятий по защите энергообъектов от внешних возгораний. В 2026 году объем затрат «Россети Тюмень» на обеспечение безопасности подстанций и линий электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО превысит 330 млн рублей.



«Для Тюменского макрорегиона характерны все виды природных пожаров, но наиболее распространены низовые. Максимальное количество низовых пожаров возникает ранней весной, когда сошел почти весь снег и прошлогодняя высохшая высокая трава служит доступным проводником горения», – отметил советник ректора по науке в Уральском государственном лесотехническом университете Сергей Залесов.

Для защиты оборудования от низовых пожаров специалисты ежегодно проводят опашку внешнего периметра подстанций, не имеющих сплошных бетонных ограждений. К началу весны энергетики проложили минерализованные защитные полосы вокруг 78 питающих центров, расположенных вблизи лесных массивов.

Сергей Залесов предупреждает, что источником возгораний может быть что угодно, например, непотушенная сигарета. Огонь из леса легко перекидывается на дома или другие важные объекты – в частности, могут пострадать провода и опоры линий электропередачи. Энергетики очищают охранные зоны ЛЭП от поросли и сухостоя с помощью специализированной техники – мульчеров. В текущем году площадь расчистки от деревьев и кустарников составит 3,6 тысячи гектаров.

Своевременные профилактические меры позволяют минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в электросетях и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Всего на территории Тюменского макрорегиона к оперативному реагированию в пожароопасный период готовы 200 бригад «Россети Тюмень»: 909 специалистов и 408 единиц спецтехники.

