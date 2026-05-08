В Уфе работникам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

По представлению прокуратуры Советского района Уфы директор ООО «Оникс-групп» привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство установило, что компания задолжала четырем сотрудникам около 120 тыс. руб. зарплаты за январь этого года.

После вмешательства прокуратуры задолженность погасили, отметили в ведомстве.

