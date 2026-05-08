Свадебный сезон осел на родине

Ситуация на Ближнем Востоке внесла серьезные коррективы в планы молодоженов. Им и агентствам развлечений срочно пришлось искать локальные площадки и подгонять смету, делятся собеседники “Ъ FM”. Под вопросом из-за атак беспилотников сейчас практически все выездные мероприятия, в том числе внутри страны.



Понятие «современная свадьба», похоже, исчезло из лексикона. Тренды сейчас меняются в пять раз быстрее, чем еще семь лет назад. И адаптироваться к ним практически невозможно. На это обращают внимание аналитики Pinterest: они изучили 600 млн поисковых запросов будущих молодоженов по всему миру. Пары выступают за неформальность, эскапизм и комфорт. Гостям в сезоне 2026-го, как пишет Vogue, позволили даже черный цвет в гардеробе, который исторически считался табу. Это база, и ей есть место на свадебной церемонии, говорят стилисты.

А вот телефонов хотят видеть меньше. Число запросов на «аналоговые фотобудки» и видеокамеры на свадьбах за год выросло более чем в сто раз. От диджитализации устали и московские заказчики, замечает основатель свадебного агентства Cherisse Анна Павлова:

«Главный тренд — индивидуальность. Всем интересно, чтобы это было событие именно про пару.

Большое внимание уделяется и гостям. Много рукописного появляется — многим хочется уйти от цифрового контента. Пригласительные, например, могут быть — если морская тематика — в виде ракушек или от руки написанных писем с печатями, личным гербом пары. Локация — это всегда 50–60% успеха. Большая часть пар хотела бы проводить свадьбу не в Москве. Популярны загородные площадки, локации на воде, в лесу, усадьбы».

Зумеры негативно воспринимают корпоративную политику и иерархию. Этого же принципа они придерживаются и в жизни. Их главный запрос — свадьба без правил. И нередко без алкоголя. Они не хотят вау-эффекта, но надеются на обонятельную память. На московских свадьбах, например, появились парфюмерные бары с ароматом собственного дня, и практически исчезли лишние гости, говорит генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман:

«Если говорить о стоимости свадьбы и сравнивать ее с 2025 годом, цены выросли на 30–50%. Самый популярный запрос сегодня в Москве — это 20–30 гостей, в основном родные и друзья. При этом бюджет не сокращается. Банкетное меню в среднем в столице обойдется в 10–15 тыс. на человека. В целом свадьба, как в Pinterest, начинается в Москве от 3 млн руб. Это минимальный порог, где можно проявить хоть какое-то новаторство.

Конечной цены не существует — и 30 млн, и выше ценник бывает. Но чаще всего из-за гонораров артистам».

Все больше клиентов теперь обращаются к профессиональным подрядчикам. А вот выездных свадеб стало меньше, отмечает организатор премии WHITE Wedding Awards Артем Кинд:

«В России больше 2 тыс. агентств оперирует наиболее высокобюджетными проектами, то есть на самом деле их огромное количество. Сложности с логистикой, конечно, внесли коррективы: начали продвигать Дубай, Абу-Даби, Саудовскую Аравию. У меня есть несколько клиентов, которые отказались от дальнего выезда, и теперь они будут планировать торжество не в Дубае, а в Турции, например. Часть проектов, которые планировались за границей, и вовсе перенесут в Россию. В стране сейчас растет количество площадок высокого уровня в Ленинградской и Московской областях, а также на востоке России или, например, на Алтае».

Самый популярный день для бракосочетания — 26-е число. Оно зеркалит текущий год. В Москве в «красивые даты», по данным столичного ЗАГСа, планируют пожениться 12,5 тыс. пар. Но больше всего заявок приходится на 16 июня — в этой дате выпадает сразу три шестерки.

