В Самаре судят 27 мошенников, обманувших 505 граждан с медицинскими услугами

Ленинский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела 27 подсудимых, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

По версии следствия, обвиняемые заключали с гражданами договоры на оказание медицинских услуг при отсутствии необходимой лицензии, похищая деньги потерпевших. Пострадавшими признаны 505 человек.

В четверг, 7 мая 2026 года из-за систематических неявок в суд по неуважительным причинам одной из подсудимых была изменена мера пресечения. Ранее она находилась под подпиской о невыезде, теперь она находится под домашним арестом.

Судебное разбирательство продолжено. На следующем заседании пройдет допрос потерпевших.

Георгий Портнов