В Екатеринбурге открыли сквер «Библиотечный» на ул. Февральской Революции

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Февральской Революции, Урицкого и Антона Валека открылся сквер «Библиотечный». Общая площадь нового общественного пространства составляет 15 тыс. кв. м, из которых 4,31 тыс. кв. м отведены под зеленые насаждения, сообщили в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик», которая занималась организацией сквера.

На территории высажено более 100 деревьев, 6,7 тыс. кустарников и 10 тыс. многолетних растений. Ландшафтный дизайн включает аллею из лип-классик и гортензий. В сквере также установили световые инсталляции в виде одуванчиков и фонтан с мягким светом, а также трехметровую скульптуру медведя работы Алексея Ермакова.

Фотограф Евгения Яблонская отметила удачное сочетание визуальных элементов, включая подсветку и вид на город. Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин заявил, что команда приложила усилия для создания эстетичного пространства, где жители и гости города могут отдыхать и гулять.