Татарстан вошел в число российских регионов с наиболее активной аудиторией онлайн-кинотеатров по просмотру фильмов и сериалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра «Кион».

Татарстан вошел в топ регионов по активности зрителей онлайн-кинотеатров

Исследование показывает, что самым популярным жанром среди зрителей в регионах стал триллер.

Помимо Татарстана в топ-10 также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская и Челябинская области.