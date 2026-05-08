На севере Иркутской области эвакуируют детей после подъема уровня рек

МЧС вертолетом эвакуировало 20 детей из населенных пунктов Подволошино и Преображенка Катангского района на севере Иркутской области. решение приняли после повышения уровня воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа. Детей сначала доставили в Киренск, а потом авиацией перевезли на юг региона, в город Ангарск.

В сообщении губернатора Игоря Кобзева в соцсети уточняется, что в реках, расположенных вблизи всех населенных пунктов Катангского района, отмечается «стабильное повышение уровня воды». В частности, по состоянию на середину дня 8 мая, уровень воды в реке Непа в районе села Токма составлял 576 см при опасной отметке 510 см. В каждом населенном пункте, которому угрожает подтопление, организовано дежурство спасателей, а жителям оказывается адресная помощь.

Эвакуация детей продолжится 9 мая, вывезти планируется четверых. В конце апреля в Киренс были вывезены двое маломобильных жителей села Преображенка. 1 мая эвакуировали еще 17 человек, в том числе восемь детей, которых в дальнейшем разместили у родственников в других населенных пунктах.

Влад Никифоров, Иркутск