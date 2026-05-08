Самарская область в десять раз увеличила экспорт аграрной продукции в Китай

С начала 2026 года из Самарской области в Китай отгружено более 21 тыс. тонн зерновой продукции. В список вошли 9,5 тыс. тонн льна, 4,3 тыс. тонн гречихи и 3,6 тыс. тонн гороха. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

«Объем поставок аграрной продукции из региона в Китай вырос в десять раз. В 2025 году за аналогичный период было отправлено 2,1 тыс. тонн»,— говорится в сообщении.

Также было экспортировано 3,8 тыс. тонн подсолнечного масла. Отгрузки выполняли производители, данные о которых включены в систему регистрации зарубежных предприятий, заинтересованных в экспорте на китайский рынок.

