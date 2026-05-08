Петербургский метрополитен получил 50-й состав модели «Балтиец»

В электродепо «Автово» Санкт-Петербурга прибыла очередная партия поездов модели «Балтиец», выпущенных на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Юбилейный, 50-й состав, стал уже 15-м, поступившим в этом году по контракту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов.

Все поезда — шестивагонные. «Балтийцы» работают на 1-й, 2-й, 5-й и 6-й линиях

Все поезда — шестивагонные. «Балтийцы» работают на 1-й, 2-й, 5-й и 6-й линиях. Для каждой ветки предусмотрена собственная цветовая гамма составов. По данным властей, доля отечественных материалов, узлов и деталей в конструкции достигает 95%.

После пуско-наладочных испытаний 50-й состав выйдет на линию 2. До 2031 года метро должно получить 950 вагонов «Балтиец» разных модификаций.

Карина Дроздецкая