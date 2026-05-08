«Горводоканал» чтит память участников Великой Отечественной войны

Сотрудники МУП «Горводоканал» возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы в Новосибирске. Традиционное мероприятие работников учреждения приурочено к празднованию Дня Победы 9 мая.

Каждый год в этот день представители «Горводоканала» отдают дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и сотрудникам, которые вели работу по обеспечению жителей водоснабжением в столь сложный период.

«Для нас это большой праздник. Скажу даже так: лично для меня 9 мая — главный праздник в году. Проводим торжественное возложение цветов к мемориалу Вечного огня и отдаем честь погибшим воинам. В «Горводоканале», само собой, работали ветераны, о них надо вспомнить в этот день. В Великой Отечественной войне участвовали мои прадедушки»,— сказал Иван Горельников, руководитель группы оптимизации работы сети службы водоснабжения «Горводоканала».

Директор предприятия Юрий Похил отметил, что идея встретить праздник 9 мая возникла около 30 лет назад. Тогда действующие сотрудники учреждения вышли в Сквер Славы вместе с участниками войны и тружениками тыла. Юрий Похил пояснил, что в период ВОВ на фронт отправились около 200 работников «Горводоканала». «На сегодняшний день, к сожалению, ни одного из них уже нет. Из тех, кто был в тылу, остались пять человек. Это наша память, наша история, которой мы гордимся и дорожим. Мы стремились быть рядом с этими людьми, говорить о них, писать о них, а также проводить мероприятия, которые позволяли бы им чувствовать себя нужными и испытывать гордость. Гордость в том числе за то, что они прошли такой путь, за то, что следует новое поколение тружеников, идущих по их стопам. На мой взгляд, такой подход дал возможность им дольше прожить. Ветераны труда и участники войны не были одиноки в последние 30 лет»,— сказал глава учреждения.

Многие ветераны-сотрудники «Горводоканала» встретили войну, еще в юном возрасте. «Отец был в плену в Норвегии, а потом его привезли в Молдову, в наш лагерь. Нас было двое — я и брат. Для меня День Победы — святой праздник. Тем более что у меня еще два дядьки воевали»,— поделился председатель Совета ветеранов Виталий Владимирович Хлебников. К сожалению, с каждым годом героев войны становится все меньше, некоторым из них уже 95 лет, и они не могут позволить себе пройтись по Скверу Славы, чтобы возложить цветы.

«Я в водоканале работаю с 1993 года. Возложение цветов к Вечному огню на Монументе Славы в День Победы — наша традиция. И это заслуга директора Юрия Похила, потому что до 2009 года у нас Совета ветеранов как такового и не было. Когда я пришел на эту должность, было 46 человек, сейчас, к сожалению, остались только шестеро»,— добавил Виталий Владимирович.

Отдельного внимания каждый год удостаивается фигура одного из бывших руководителей «Горводоканала», фронтовика Василия Ивановича Соловьева. Он управлял предприятием в период с 1967-го по 1987 год.

«Ветераны оставили значительный след в истории «Горводоканала», и этот след сохраняется сегодня, его чтит и помнит действующий коллектив. Возложение стало уже традиционным для нас с коллегами. В нашем производстве такая система, что многие службы находятся на сменах. Несмотря на это, инженерный состав, начальники и руководители подразделений специально отлучились на определенное время, чтобы приехать и отдать дань памяти»,— сказал директор предприятия Юрий Похил.

