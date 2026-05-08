Предприятие «Ростеха» требует у челябинских завода и института 774 млн рублей

АО «Концерн радиостроения „Вега“» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») подал иск к челябинскому радиозаводу «Полет» (входит в «Ростех») и научно-исследовательскому институту по измерительной технике – радиотехническим комплексам имени Брейгина. Компания требует с ответчиков 774,2 млн руб., сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Концерн хочет взыскать солидарно с предприятия и института 394,5 млн руб. задолженности, 288 млн руб. процентов и 91,7 млн руб. неустойки. Причиной стало невыполнение сторонами одного из пунктов договора о купле-продаже акций радиозавода. Истец требует обязать ответчиков выполнить этот пункт. Кроме того, компания просит институт заключить с ней договор купли-продажи оборудования, которое было передано «Полету» по договорам промышленной эксплуатации 2014-2016 годов.

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июня 2026 года.

Концерн радиостроения «Вега» — предприятие радиоэлектронного комплекса, принадлежащее госкорпорации «Ростех». Специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных изделий. АО «Концерн радиостроения „Вега“» зарегистрировано в Москве в 1991 году. По последним данным «СПАРК-Интерфакс» за 2016 год, владельцем является АО «Объединенная приборостроительная корпорация», которое принадлежит «Ростеху». Генеральным директором указан Сергей Скорых. Последние финансовые данные раскрыты за 2018 год. Тогда выручка составляла 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 390,1 млн руб.

По данным «СПАРКа» на 2016 год, челябинский радиозавод «Полет» входил в концерн радиостроения «Вега».

Виталина Ярховска