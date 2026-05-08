По итогам прошлого года в бюджет Набережных Челнов поступило 25,15 млрд руб., что на 14,2%, или 3,1 млрд руб., больше, чем годом ранее. Об этом на заседании Госсовета города сообщила заместитель руководителя исполкома — начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бюджет Набережных Челнов в 2025 году превысил 25,1 млрд рублей

Из этой суммы налоговые доходы составили 11 млрд руб., неналоговые доходы — 1,4 млрд руб., безвозмездные поступления — 12,8 млрд руб.

Основной рост собственных доходов обеспечил налог на доходы физических лиц — 8,29 млрд руб., что составляет около 75% всех налоговых поступлений. Поступления от налога на совокупный доход составили 1,5 млрд руб., от налога на имущество физических лиц — 516 млн руб., от земельного налога — 311 млн руб., от прочих налогов и сборов — 340 млн руб.

Анна Кайдалова