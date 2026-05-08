В Татарстане отремонтируют 18 улиц, названных в честь героев ВОВ

В Татарстане в этом году за счет федеральных и республиканских средств проведут ремонт 18 улиц и дорог, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

В Казани обновят улицы Маршала Чуйкова и Карбышева, в Набережных Челнах — проспект Мусы Джалиля, в Нижнекамске капитально отремонтируют улицу 30 лет Победы.

В прошлом году дорожные работы уже провели на 17 подобных объектах.

Анна Кайдалова