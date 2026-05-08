На Ставрополье продажи презервативов упали на 2%

В первом квартале 2026 года в Ставропольском крае объем продаж презервативов снизился на 2%, а оральных контрацептивов — на 14%. Средств барьерной контрацепции было продано 74,3 тыс. упаковок (75,8 тыс. упаковок в начале 2025 года), а противозачаточных таблеток — 59,2 тыс. упаковок против прошлогодних 69 тыс. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В денежном выражении объем продаж презервативов вырос на 11%: в январе-марте 2025 года их было продано на 27,4 млн руб., в начале 2026 года — на 30,5 млн руб.

Оральных контрацептивов в первом квартале 2026 года в регионе было продано на 94,5 млн руб., тогда как годом ранее — на 103,3 млн руб. Снижение показателя — 8%.

В числе востребованных средств барьерной контрацепции значатся CONTEX (45,6%), DUREX (35,4%), MAXUS (3,5%), VIVA (3,2%) и ECSTATIX (3,1%).

Самыми востребованными противозачаточными таблетками стали Джес (19,7% от общего объема), Ярина (12,2%), Клайра (11,6%), Линдинет (5,9%) и Жанин (5,7%).

Наталья Белоштейн