Умер заслуженный работник культуры РФ, курский журналист Александр Щигленко

В пятницу, 8 мая, на 89-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, экс-председатель Союза журналистов Курской области Александр Щигленко. Место и время прощания с «патриархом» курской журналистики пока не определены, сообщили в союзе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи со смертью Александра Щигленко и подчеркнул, что это — огромная потеря для всего медиасообщества региона.

«Интеллигентный, проницательный, неподкупный. Как и положено сильному журналисту, он умел предвидеть события и говорить правду. Для многих поколений коллег Александр Петрович стал наставником и примером того, как нужно любить свою профессию и свою землю»,— написал господин Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Александр Щигленко родился 13 апреля 1938 года в городе Коростышеве Житомирской области. После школы оказался в Херсоне, где окончил мореходное училище, затем переехал в Иркутскую область, где увлекся журналистикой и начал публиковаться в литературно-художественном альманахе «Ангара». В 1961 году окончательно связал свою жизнь с профессией, был собкором ТАСС по Красноярскому краю, позже — по Курской области. С 1991-го по 2017-й возглавлял курский Союз журналистов. В 1998 году при губернаторе Александре Руцком открыл Дом журналиста и провел в Курске третий Всероссийский фестиваль прессы «Вся Россия». Награжден почетными знаками Курской области («За труды и Отечество») и Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом.

Денис Данилов