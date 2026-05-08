В Азовском районе выявили недостоверное декларирование 181 тонны гороха

В Ростовской области выявили нарушение при декларировании партии гороха. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, специалисты обнаружили, что документ о соответствии на 181 т продукции, хранящейся на территории Азовского района, был принят на основании неполного протокола испытаний. В частности, в протоколе отсутствовали сведения о проверке на остаточные количества пестицидов, которые применялись производителем при выращивании культуры.

Специалисты приняли решение о признании декларации о соответствии недействительной, чтобы исключить оборот продукции.

