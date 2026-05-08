На капремонт домов в Татарстане направят 9 млрд рублей
В Татарстане в этом году в программу капитального ремонта вошли 706 многоквартирных домов в 41 муниципалитете. Объем финансирования составил 9,1 млрд руб., сообщила пресс-служба Минстроя республики.
Работы уже ведутся в 312 домах в 28 муниципальных образованиях. Общий уровень выполнения программы составляет 19%.
За последние две недели в республике завершили ремонт 34 домов: 23 зданий в Казани, шести — в Нижнекамске и пяти — в Набережных Челнах.