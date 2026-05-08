Комтранс Петербурга предупредил о возможных сбоях при оплате парковок в майские праздники
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга информировал водителей о возможных временных ограничениях мобильного интернета и нестабильности GPS-сигнала в период проведения майских праздничных мероприятий. Ведомство рекомендовало пользоваться парковочным счетом как самым надежным способом оплаты и вручную проверять парковочную зону перед оплатой из-за вероятных сбоев геолокации.
Банковские приложения и система быстрых платежей могут работать некорректно
Мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и портал parking.spb.ru продолжат работу даже при ограничениях, так как включены в «белые списки» интернет-ресурсов. При этом банковские приложения и система быстрых платежей могут работать некорректно при массовых сбоях, поэтому основной рекомендацией ведомства является поддержание достаточного баланса на парковочном счете и привязка банковской карты.
«В случае объективной невозможности из-за технических сбоев произвести оплату, данные обстоятельства будут учтены Комитетом по транспорту при вынесении постановлений»,— подчеркнули в ведомстве.
С учетом зафиксированных сбоев в GPS-навигации смартфон может некорректно определять местоположение. Водителям рекомендовано вручную сверять парковочную зону в приложении. Если парковка уже оплачена с ошибкой, внести корректировку можно один раз до конца текущих суток.