Совет директоров «Селигдара» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров одного из крупнейших производителей золота и олова ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Акционеры проголосуют по дивидендам на общем собрании 10 июня.

Действующая дивидендная политика предполагает выплаты до 30% чистой прибыли по МСФО в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам прошедшего года коэффициент чистый долг/EBITDA составил 4х (заградительный уровень), а чистый убыток — 10,1 млрд руб.

В последний раз «Селигдар» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года. Тогда акционеры получили по 4 руб. на акцию, а общий объем выплат составил 4,12 млрд руб.

В апреле «Селигдар» опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год. Долг холдинга вырос с учетом завершения стройки фабрики «Хвойное». Соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось до 3,19, сам чистый долг — до 140,9 млрд руб. Компания объяснила, что рост долга обусловлен необходимостью проходить пик инвестиций в период высоких ставок. При этом все ключевые операционные показатели компании улучшились, хотя она и получила чистый убыток в 10,1 млрд руб.