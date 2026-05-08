Краснокамское предприятие завершает расширение производства инновационных сеток

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) находится на завершающем этапе реализации инвестпроекта по расширению производства каркасных и промышленных сеток «Росомаха». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Общий объем инвестиций в проект, получивший статус приоритетного в 2022 году, составляет 165 млн руб.

Планируется, что благодаря реализации проекта КЗМС выйдет на новые для себя рынки, а также повысит производительность и конкурентоспособность. Пермский край при этом снизит зависимость от зарубежных поставок специализированных сеток. «Реализация второго приоритетного инвестиционного проекта позволяет нам не только запустить выпуск принципиально нового продукта, но и последовательно двигаться к созданию полного производственного цикла»,— отметил директор по развитию ПАО «КЗМС» Дмитрий Пищальников.

Первый инвестиционный проект предприятия — «Модернизация производства синтетических и металлических сеток» — был завершен в 2023 году. Его реализация позволила КЗМС увеличить производственные мощности, внедрить современное оборудование и сформировать конкурентоспособное импортозамещающее предложение. Объем инвестиций в этот проект превысил 160 млн руб., а применение инвестиционного налогового вычета позволило существенно снизить налоговую нагрузку.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции.