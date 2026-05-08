В Уфе выявили нарушения при реализации национального проекта

Прокуратура Калининского района Уфы внесла представление руководству Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства по факту нарушений при реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, специалиста по закупкам учебного заведения оштрафовали за нарушение порядка определения поставщика (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ) на 30 тыс. руб.

Проверка установила, что в июле 2025 года колледж заключил с ООО «Блэк» и ООО «Русанд» контракты на капремонт общежития без проведения конкурсных процедур.

