В Татарстане создали комитет для подготовки строительного форума стран БРИКС

В Татарстане учредили Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного форума «Международная строительная неделя БРИКС», который может пройти в Казани 10–13 ноября. Соответствующий проект указа раиса республики Рустама Минниханова проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Комитет займется координацией подготовки форума, формированием деловой программы, взаимодействием с российскими и зарубежными участниками, а также контролем исполнения плана мероприятий и расходования средств.

В состав оргкомитета вошли раис Татарстана, премьер-министр республики, министр строительства и ЖКХ России, представители региональных министерств, крупных компаний и деловых объединений.

