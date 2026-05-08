В Ростове на установку «умных» светофоров направят 85 млн рублей
На установку «умных» светофоров в Ростове направят 85 млн рублей. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«К концу ноября планируется установить детекторы транспортных потоков на 40 светофорах»,— сообщил Юрий Слюсарь.
Деньги поступят в регион в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ, реализуемых в Ростовской области.