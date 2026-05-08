В Ростове на установку «умных» светофоров направят 85 млн рублей

На установку «умных» светофоров в Ростове направят 85 млн рублей. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«К концу ноября планируется установить детекторы транспортных потоков на 40 светофорах»,— сообщил Юрий Слюсарь.

Деньги поступят в регион в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ, реализуемых в Ростовской области.

Наталья Белоштейн

