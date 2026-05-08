В Челябинске задерживаются авиарейсы на юг России

В аэропорту Челябинска 8 мая задерживаются авиарейсы в Сочи и Краснодар. Информация размещена в онлайн-табло. По данным Министерства транспорта РФ, в настоящий момент 13 аэропортов закрыто из-за попадания беспилотника в здание филиала «Аэронавигация Юга России».

По данным табло, авиарейс в Сочи был запланирован в 10:10, а в Краснодар — в 14:10. Время отправления перенесли на 16:00 и 15:00.

Также задерживаются зарубежные рейсы в Ереван и Душанбе. Первый — на семь часов (с 14:20 на 21:40), а второй — вовсе на сутки (с 8 мая в 19:50 на 9 мая в 18:30). Самолет в Шарм-эш-Шейх 8 мая вместо 7:35 вылетит в 21:00.

По данным Минтранса РФ, остановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачакалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Персонал филиала аэронавигации, в который влетел беспилотник, находится в безопасности.

Ольга Воробьева