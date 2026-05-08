Суд оставил в СИЗО предполагаемого «вора в законе» Гию Свердловского

Свердловский областной суд вновь отказал в смягчении меры пресечения предполагаемому «вору в законе» Георгию Акоеву (Гия Свердловский), сообщили в пресс-службе судов региона. Ему инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Задержание и арест Георгия Акоева прошли в ноябре 2025 года. Тогда Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил его в СИЗО, после чего несколько раз продлевал срок нахождения под стражей. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе».

В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).

На заседании суда по избранию меры пресечения Гия Свердловский заявил, что «не имеет отношения к криминальной среде». «На свободе я уже восемь лет, никому так не представлялся, никаких преступных сообществ не создавал», — сказал он.

Артем Путилов