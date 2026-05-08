Водитель маломерного суда, допустивший смертельную аварию, получил условный срок

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Москвы, обвинявшегося в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый управлял маломерным моторным судном в акватории реки Сылвы и не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате произошло столкновение с рыбацкой лодкой, водитель которой позже скончался от полученной травмы.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением внутренним водным транспортом, на срок два года.