Количество невыездных должников в Прикамье выросло на 15% по сравнению с прошлым годом

По данным на начало мая 2026 года, судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы РФ 420 тыс. жителей Пермского края, имеющих неоплаченные долги. По сравнению с прошлым годом количество невыездных должников увеличилось на 15%. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

применение такой меры позволило взыскать долги на общую сумму более 820 млн руб.

В ведомстве также напомнили, что жители региона могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд за границу. Также гражданам стоит принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ действуют до полного исполнения наложенных судом обязательств.